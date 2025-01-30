Ламело Болл выбыл минимум на неделю из-за растяжения голеностопа
Ламело Болл прошел обследование.
МРТ подтвердила растяжение голеностопа. Защитник «Шарлотт» пройдет повторное обследование через неделю.
Болл получил травму в понедельник в гостевом матче с «Лейкерс». Разыгрывающий набирал 28,2 очка, 5,3 подбора, 7,3 передачи и 1,4 перехвата в среднем в 31 матче этого чемпионата.
Болл проводит 5-й сезон в лиге. Он пропустил 158 игр из-за травм.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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