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Ламело Болл выбыл минимум на неделю из-за растяжения голеностопа

Ламело Болл прошел обследование.

МРТ подтвердила растяжение голеностопа. Защитник «Шарлотт» пройдет повторное обследование через неделю.

Болл получил травму в понедельник в гостевом матче с «Лейкерс». Разыгрывающий набирал 28,2 очка, 5,3 подбора, 7,3 передачи и 1,4 перехвата в среднем в 31 матче этого чемпионата.

Болл проводит 5-й сезон в лиге. Он пропустил 158 игр из-за травм.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoШарлотт
logoЛейкерс
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травмы
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