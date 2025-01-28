Ламело Болл повредил голеностоп в матче с «Лейкерс»

Ламело Болл не смог доиграть матч из-за травмы.

Разыгрывающий «Шарлотт» получил растяжение связок левого голеностопа во второй четверти матча с «Лейкерс» в понедельник.

Степень серьезности повреждения станет известна позже.

«Хорнетс» уступили со счетом 107:112.