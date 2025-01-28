Ламело Болл повредил голеностоп в матче с «Лейкерс»
Ламело Болл не смог доиграть матч из-за травмы.
Разыгрывающий «Шарлотт» получил растяжение связок левого голеностопа во второй четверти матча с «Лейкерс» в понедельник.
Степень серьезности повреждения станет известна позже.
«Хорнетс» уступили со счетом 107:112.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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