«Сперс» ранее делали запросы по Дариусу Гарлэнду и Ламело Боллу. Сейчас клубу приписывают интерес к Де’Аарону Фоксу
«Сан-Антонио» ведет поиски звездного разыгрывающего .
«Сперс» в июне прошлого года делали запрос в «Кавальерс» по Дариусу Гарлэнду. Клуб из Огайо не проявил заинтересованности, хотя у техасцев на тот момент были 4-й и 8-й пики драфта.
«Сан-Антонио» также связывался с «Шарлотт» по Ламело Боллу, но безрезультатно.
«Сперс» интересовались и Джошем Гидди, которого в итоге обменяли в «Чикаго». 5-кратные чемпионы НБА ищут плеймейкера в связку с Виктором Вембаньямой.
Сейчас клубу приписывают интерес к звезде «Сакраменто» Де’Аарону Фоксу, который может быть обменян перед дедлайном.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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