«Сперс» ранее делали запросы по Дариусу Гарлэнду и Ламело Боллу. Сейчас клубу приписывают интерес к Де’Аарону Фоксу

«Сан-Антонио» ведет поиски звездного разыгрывающего .

«Сперс» в июне прошлого года делали запрос в «Кавальерс» по Дариусу Гарлэнду . Клуб из Огайо не проявил заинтересованности, хотя у техасцев на тот момент были 4-й и 8-й пики драфта.

«Сан-Антонио » также связывался с «Шарлотт » по Ламело Боллу , но безрезультатно.

«Сперс» интересовались и Джошем Гидди, которого в итоге обменяли в «Чикаго». 5-кратные чемпионы НБА ищут плеймейкера в связку с Виктором Вембаньямой.

Сейчас клубу приписывают интерес к звезде «Сакраменто» Де’Аарону Фоксу, который может быть обменян перед дедлайном.