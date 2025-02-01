Матчи НБА на ESPN начинаются с большей задержкой, чем на других каналах

Матчи НБА на ESPN начинаются на 14 минут позже запланированного времени.

Оуэн Филлипс опубликовал график, демонстрирующий, что трансляции матчей НБА на ESPN начинаются с большей задержкой, чем на других каналах.

«Я измерил разницу между тем, когда было запланировано начало каждого матча НБА и когда они фактически начались. Матчи ESPN начинаются с большей задержкой, чем другие трансляции», – пишет Филлипс.