Матчи НБА на ESPN начинаются с большей задержкой, чем на других каналах
Матчи НБА на ESPN начинаются на 14 минут позже запланированного времени.
Оуэн Филлипс опубликовал график, демонстрирующий, что трансляции матчей НБА на ESPN начинаются с большей задержкой, чем на других каналах.
«Я измерил разницу между тем, когда было запланировано начало каждого матча НБА и когда они фактически начались. Матчи ESPN начинаются с большей задержкой, чем другие трансляции», – пишет Филлипс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Оуэна Филлипс в соцсети X
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