«Мемфис» ведет переговоры об обмене Маркуса Смарта
«Мемфис» готов обменять Маркуса Смарта.
«Гризлис» в последние недели включили опытного разыгрывающего в переговоры о возможных обменах. За последние два сезона Смарт из-за травм сыграл всего в 38 матчах.
Джейлен Уэллс, Джи Джи Джексон и Винс Уильямс проявили себя в составе «Мемфиса» во время отсутствия Смарта, который в настоящее время выбыл из-за травмы пальца.
Списав контракт Смарта на сезона-2025/26 стоимостью 21,6 млн долларов, «Гризлис» смогут продлить контракт с Джареном Джексоном-младшим и переподписать Санти Альдаму.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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