«Мемфис» ведет переговоры об обмене Маркуса Смарта

«Мемфис» готов обменять Маркуса Смарта.

«Гризлис» в последние недели включили опытного разыгрывающего в переговоры о возможных обменах. За последние два сезона Смарт из-за травм сыграл всего в 38 матчах.

Джейлен Уэллс, Джи Джи Джексон и Винс Уильямс проявили себя в составе «Мемфиса» во время отсутствия Смарта, который в настоящее время выбыл из-за травмы пальца.

Списав контракт Смарта на сезона-2025/26 стоимостью 21,6 млн долларов, «Гризлис» смогут продлить контракт с Джареном Джексоном-младшим и переподписать Санти Альдаму.