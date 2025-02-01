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«Финикс» проявляет интерес к Гершону Ябуселе

«Санз» выразили заинтересованность в приобретении Гершона Ябуселе.

У «Финикса» есть пять игроков с минимальными контрактами, один из которых они могут использовать для приобретении тяжелого форварда «Филадельфии».

Ябуселе набирает 10,8 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи за 26 минут в среднем в этом сезоне, реализуя 62,3% двухочковых и 40,0% трехочковых бросков.

Интерес к французу также проявляют «Селтикс», «Никс», «Наггетс» и «Тимбервулвс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
logoГершон Ябуселе
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