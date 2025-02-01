Кайри Ирвинг о непопадании на Матч звезд: «Не то чтобы я был разочарован»

Кайри Ирвинг отреагировал на непопадание на Матч звезд НБА.

«Не то чтобы я был разочарован. Что тут поделаешь, ситуация такая, какая есть. Просто принимаю это и двигаюсь вперед», – заявил лидер «Мэверикс».

Ирвинг набирает 24,3 очка, 4,6 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру.