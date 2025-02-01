Кайри Ирвинг о непопадании на Матч звезд: «Не то чтобы я был разочарован»
Кайри Ирвинг отреагировал на непопадание на Матч звезд НБА.
«Не то чтобы я был разочарован. Что тут поделаешь, ситуация такая, какая есть. Просто принимаю это и двигаюсь вперед», – заявил лидер «Мэверикс».
Ирвинг набирает 24,3 очка, 4,6 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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