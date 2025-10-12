2

Стивен Эй Смит: «Бекки Хэммон достойна тренировать команду НБА»

Телеэксперт считает, что Хэммон готова к работе в мужской лиге.

«Я много раз говорил это и повторю снова: Бекки Хэммон, главный тренер «Эйсес», достойна тренировать команду НБА. Если мужчина может работать в женской НБА... Если бы я владел командой НБА, я был бы не против дать ей шанс стать главным тренером моего клуба, потому что эта женщина знает, что делает», – заявил Смит.

Хэммон возглавила «Лас-Вегас» в начале 2022 года и в первом же сезоне привела команду к чемпионскому титулу. Под ее руководством «Эйсес» повторили успех в 2023 и 2025 годах.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Стивена Эй Смита
