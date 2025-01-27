Кайри Ирвинг: «Так странно, когда тебя называют «дядькой» в 32»

Кайри Ирвинг отреагировал на изменение своего статуса в глазах одноклубников.

По словам 32-летней звезды «Мэверикс», молодые товарищи по команде называют его «дядькой» и «старичком».

«Так странно, когда тебя называют «дядькой» в 32, в голове не укладывается», – признался Ирвинг .