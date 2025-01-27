Кайри Ирвинг: «Так странно, когда тебя называют «дядькой» в 32»
Кайри Ирвинг отреагировал на изменение своего статуса в глазах одноклубников.
По словам 32-летней звезды «Мэверикс», молодые товарищи по команде называют его «дядькой» и «старичком».
«Так странно, когда тебя называют «дядькой» в 32, в голове не укладывается», – признался Ирвинг.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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