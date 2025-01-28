Клэй Томпсон о возможном участии в снайперском конкурсе с Карри, Ионеску и Кларк: «Было бы здорово»

Клэй Томпсон поделился мнением о возможном участии в конкурсе 3-очковых на МВЗ.

По слухам, НБА может провести необычное соревнование с участием экс-одноклубника Клэя по «Уорриорз» Стефена Карри , а также звезд женской НБА Сабрины Ионеску и Кейтлин Кларк .

«Было бы здорово. Ничего не могу сказать по деталям. Но было бы классно стать частью этого», – признался игрок «Мэверикс».