Клэй Томпсон о возможном участии в снайперском конкурсе с Карри, Ионеску и Кларк: «Было бы здорово»
Клэй Томпсон поделился мнением о возможном участии в конкурсе 3-очковых на МВЗ.
По слухам, НБА может провести необычное соревнование с участием экс-одноклубника Клэя по «Уорриорз» Стефена Карри, а также звезд женской НБА Сабрины Ионеску и Кейтлин Кларк.
«Было бы здорово. Ничего не могу сказать по деталям. Но было бы классно стать частью этого», – признался игрок «Мэверикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем