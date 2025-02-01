Кейд Каннингем набрал 40 очков в победной игре с «Далласом» после первого в карьере вызова на Матч звезд
Кейд Каннингем отпраздновал вызов на Матч звезд удачной игрой.
Лидер «Детройта» набрал 40 очков в победной игре с «Далласом» (117:102) после первого в карьере попадания на Звездный уикенд, о котором стало известно в четверг.
40 очков – повторение лучшего результата разыгрывающего в нынешнем сезоне. За 36 минут Кейд реализовал 17 из 30 с игры и 3 из 3 с линии.
В его активе также 6 подборов, 4 передачи и 1 перехват.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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