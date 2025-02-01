Кейд Каннингем набрал 40 очков в победной игре с «Далласом» после первого в карьере вызова на Матч звезд

Кейд Каннингем отпраздновал вызов на Матч звезд удачной игрой.

Лидер «Детройта » набрал 40 очков в победной игре с «Далласом » (117:102) после первого в карьере попадания на Звездный уикенд, о котором стало известно в четверг.

40 очков – повторение лучшего результата разыгрывающего в нынешнем сезоне. За 36 минут Кейд реализовал 17 из 30 с игры и 3 из 3 с линии.

В его активе также 6 подборов, 4 передачи и 1 перехват.