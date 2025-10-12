Лука Дончич подарил игрокам «Лейкерс» кроссовки своей именной модели «Luka 4»

Словенская суперзвезда решил порадовать товарищей по команде.

После одной из тренировок баскетболистов «Лейкерс » ждал сюрприз в виде подарочных кроссовок модели «Luka 4» от Луки Дончича .

Далтон Кнехт распаковал коробку и выразил уважение Дончичу.

Еще один молодой игрок «Лейкерс», Крис Маньон, примерил свою пару и добавил: «Я получил одни из лучших кроссовок вообще, на данный момент».