«Должен был сделать это уже давно». Кайри Ирвинг набрал 18000 очков за карьеру в НБА

Кайри Ирвинг преодолел планку в 18000 очков в регулярных сезонах НБА.

Разыгрывающий «Далласа» набрал 38 очков в проигранном матче с «Миннесотой».

«Очень обрадован этим, серьезно. Почти прослезился. Учитывая последние сезоны, игры, которые я пропустил, травмы, считал, что должен был сделать это уже давно. Но все в руках бога, так что буду просто благодарен за это.

Это серьезный результат в лучшей лиге мира для парня со 188 сантиметрами роста. Отпраздную достижение со своей семьей, которая меня поддерживала. Многим не удается добраться до 10 тысяч или даже 5», – заключил защитник.

Ирвинг находится на 81-м месте по результативности за карьеру (18033 очка).