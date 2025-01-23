«Должен был сделать это уже давно». Кайри Ирвинг набрал 18000 очков за карьеру в НБА
Кайри Ирвинг преодолел планку в 18000 очков в регулярных сезонах НБА.
Разыгрывающий «Далласа» набрал 38 очков в проигранном матче с «Миннесотой».
«Очень обрадован этим, серьезно. Почти прослезился. Учитывая последние сезоны, игры, которые я пропустил, травмы, считал, что должен был сделать это уже давно. Но все в руках бога, так что буду просто благодарен за это.
Это серьезный результат в лучшей лиге мира для парня со 188 сантиметрами роста. Отпраздную достижение со своей семьей, которая меня поддерживала. Многим не удается добраться до 10 тысяч или даже 5», – заключил защитник.
Ирвинг находится на 81-м месте по результативности за карьеру (18033 очка).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Dallas Morning News
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