Единая лига ВТБ объявила о продаже всех билетов на Матч звезд. Выручка составила 20 миллионов рублей
Матч звезд Лиги ВТБ пройдет при аншлаге на трибунах.
Лига объявила о солд-ауте на Матче всех звезд 2025, который состоится 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.
Общая выручка от продаж составила 20 миллионов рублей и стала рекордной для МВЗ Единой лиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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