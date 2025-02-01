Единая лига ВТБ объявила о продаже всех билетов на Матч звезд. Выручка составила 20 миллионов рублей

Матч звезд Лиги ВТБ пройдет при аншлаге на трибунах.

Лига объявила о солд-ауте на Матче всех звезд 2025, который состоится 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

Общая выручка от продаж составила 20 миллионов рублей и стала рекордной для МВЗ Единой лиги.