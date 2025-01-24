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Гарретт Невельс заменит Джеремайю Мартина в Матче звезд Лиги ВТБ

Гарретт Невельс примет участие в Матче звезд Лиги ВТБ.

Защитник «Пармы» заменит игрока «Уралмаша» Джеремайю Мартина в команде «Гости».

Мартин не сможет принять участие из-за травмы.

Невельс в этом сезоне занимает 6-е место в Лиге ВТБ по результативности. В среднем за игру набирает 15,4 очка, 3,5 передачи и 3,1 подбора при эффективности 13 баллов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
Гарретт Невельс
logoПарма
logoУралмаш
logoЕдиная лига ВТБ
logoДжеремайя Мартин
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