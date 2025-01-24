Гарретт Невельс заменит Джеремайю Мартина в Матче звезд Лиги ВТБ

Гарретт Невельс примет участие в Матче звезд Лиги ВТБ.

Защитник «Пармы» заменит игрока «Уралмаша » Джеремайю Мартина в команде «Гости».

Мартин не сможет принять участие из-за травмы.

Невельс в этом сезоне занимает 6-е место в Лиге ВТБ по результативности. В среднем за игру набирает 15,4 очка, 3,5 передачи и 3,1 подбора при эффективности 13 баллов.