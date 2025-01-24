Гарретт Невельс заменит Джеремайю Мартина в Матче звезд Лиги ВТБ
Гарретт Невельс примет участие в Матче звезд Лиги ВТБ.
Защитник «Пармы» заменит игрока «Уралмаша» Джеремайю Мартина в команде «Гости».
Мартин не сможет принять участие из-за травмы.
Невельс в этом сезоне занимает 6-е место в Лиге ВТБ по результативности. В среднем за игру набирает 15,4 очка, 3,5 передачи и 3,1 подбора при эффективности 13 баллов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем