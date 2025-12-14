Брайан Уиндхорст: У Богдановича были определенные разногласия с Пешичем.

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст в беседе с MozzartSport поделился наблюдениями о непростых взаимоотношениях между главным тренером сборной Сербии Светиславом Пешичем и защитником Богданом Богдановичем в период подготовки к крупным турнирам.

«Пробиться на Олимпийские игры очень непросто – особенно через чемпионат мира, где нужно войти в число двух лучших европейских сборных. Сербия стремилась выиграть чемпионат мира – это была их главная задача на тот момент.

Я знаком с Богданом Богдановичем, у нас хорошие отношения. У него были определенные разногласия с главным тренером Светиславом Пешичем. Он мало играл. Потом вернулся, показал отличную игру и в итоге обеспечил сборной квалификацию на Олимпийские игры», – рассказал Уиндхорст.