Перевалов, Певнев, Свинин, Нуталл и Амосов – участники конкурса данков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2025

В конкурсе данков на Матче всех звезд Лиги ВТБ примут участие пять игроков.

Участники конкурса данков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ 2025 года: Владислав Перевалов («Енисей») Лев Свинин («ПАРМА») Данил Певнев (МБА-МАИ) Зак Нуталл («Пари Нижний Новгород») Егор Амосов («Самара») Матч всех звезд пройдет 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.