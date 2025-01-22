Перевалов, Певнев, Свинин, Нуталл и Амосов – участники конкурса данков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2025
В конкурсе данков на Матче всех звезд Лиги ВТБ примут участие пять игроков.
Участники конкурса данков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ 2025 года:
Владислав Перевалов («Енисей»)
Лев Свинин («ПАРМА»)
Данил Певнев (МБА-МАИ)
Зак Нуталл («Пари Нижний Новгород»)
Егор Амосов («Самара»)
Матч всех звезд пройдет 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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