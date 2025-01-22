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Перевалов, Певнев, Свинин, Нуталл и Амосов – участники конкурса данков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2025

В конкурсе данков на Матче всех звезд Лиги ВТБ примут участие пять игроков.

Участники конкурса данков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ 2025 года:

Владислав Перевалов («Енисей»)

Лев Свинин («ПАРМА»)

Данил Певнев (МБА-МАИ)

Зак Нуталл («Пари Нижний Новгород»)

Егор Амосов («Самара»)

Матч всех звезд пройдет 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
Лев Свинин
logoЕдиная лига ВТБ
Владислав Перевалов
Данил Певнев
Егор Амосов
Зак Нуталл
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