Даниил Коско перешел в «Автодор» на правах аренды из «Локомотива‑Кубань»
Форвард «Локо» Даниил Коско проведет остаток сезона в «Автодоре».
«Автодор» усилился 21‑летним форвардом Даниилом Коско – игроком национальной сборной Беларуси. Баскетболист проведет в саратовском клубе остаток сезона‑2025/26 на правах аренды из «Локомотива-Кубань».
В текущем розыгрыше Единой Лиги ВТБ Коско сыграл 9 матчей за «Локо», набирая в среднем 2,1 очка и 1,6 подбора за 8 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Автодора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости