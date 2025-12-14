Даниил Коско перешел в «Автодор» на правах аренды из «Локомотива‑Кубань»

Форвард «Локо» Даниил Коско проведет остаток сезона в «Автодоре».

«Автодор » усилился 21‑летним форвардом Даниилом Коско – игроком национальной сборной Беларуси. Баскетболист проведет в саратовском клубе остаток сезона‑2025/26 на правах аренды из «Локомот ива-Кубань».

В текущем розыгрыше Единой Лиги ВТБ Коско сыграл 9 матчей за «Локо», набирая в среднем 2,1 очка и 1,6 подбора за 8 минут на площадке.