Даниил Коско перешел в «Автодор» на правах аренды из «Локомотива‑Кубань»

Форвард «Локо» Даниил Коско проведет остаток сезона в «Автодоре».

«Автодор» усилился 21‑летним форвардом Даниилом Коско – игроком национальной сборной Беларуси. Баскетболист проведет в саратовском клубе остаток сезона‑2025/26 на правах аренды из «Локомотива-Кубань».

В текущем розыгрыше Единой Лиги ВТБ Коско сыграл 9 матчей за «Локо», набирая в среднем 2,1 очка и 1,6 подбора за 8 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Автодора»
