«Уралмаш» продал все билеты на матч Лиги ВТБ с ЦСКА
В Екатеринбурге ожидается аншлаг на матче «Уралмаша».
Уральский клуб продал все билеты на игру Лиги ВТБ против ЦСКА.
Встреча состоится в воскресенье.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Единой лиги ВТБ
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