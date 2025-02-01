Джейсон Тейтум исполнил победный бросок в матче с «Новым Орлеаном»
Джейсон Тейтум стал автором победного броска на последних секундах.
Форвард «Бостона» забросил при счете 116:116 за 0,2 секунды до финальной сирены матча с «Новым Орлеаном» (118:116).
Тейтум набрал 27 очков, 6 подборов и 10 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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