Джейсон Тейтум исполнил победный бросок в матче с «Новым Орлеаном»

Джейсон Тейтум стал автором победного броска на последних секундах.

Форвард «Бостона » забросил при счете 116:116 за 0,2 секунды до финальной сирены матча с «Новым Орлеаном» (118:116).

Тейтум набрал 27 очков, 6 подборов и 10 передач.