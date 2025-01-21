Джейсон Тейтум не обратил внимания на Стива Керра, который проходил мимо и хотел поздороваться
Стив Керр попал в курьезную ситуацию.
Главный тренер «Голден Стэйт» после матча с «Бостоном» (85:125) хотел поздороваться с лидером соперника Джейсоном Тейтумом, но тот продолжил общение со Стефом Карри и не уделил ему времени.
Летом прошлого года Тейтум оказался резервным игроком в олимпийской сборной США под руководством Керра.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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