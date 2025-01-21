Джейсон Тейтум не обратил внимания на Стива Керра, который проходил мимо и хотел поздороваться

Стив Керр попал в курьезную ситуацию.

Главный тренер «Голден Стэйт » после матча с «Бостоном » (85:125) хотел поздороваться с лидером соперника Джейсоном Тейтумом , но тот продолжил общение со Стефом Карри и не уделил ему времени.

Летом прошлого года Тейтум оказался резервным игроком в олимпийской сборной США под руководством Керра .