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Джейсон Тейтум не обратил внимания на Стива Керра, который проходил мимо и хотел поздороваться

Стив Керр попал в курьезную ситуацию.

Главный тренер «Голден Стэйт» после матча с «Бостоном» (85:125) хотел поздороваться с лидером соперника Джейсоном Тейтумом, но тот продолжил общение со Стефом Карри и не уделил ему времени.

Летом прошлого года Тейтум оказался резервным игроком в олимпийской сборной США под руководством Керра.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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