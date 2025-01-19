«Бостон» не смог реализовать выход 3 в 1 в быстрой атаке против «Атланты»
«Селтикс» не сумели воспользоваться перехватом Сэма Хаузера.
Сэм Хаузер перехватил мяч в середине площадки, и игроки «Бостона» вышли в быструю атаку 3 в 1 против разыгрывающего Трэя Янга. Форварды Сэм Хаузер и Джейсон Тейтум и защитник Пэйтон Притчард не сумели эффективно распорядиться мячом и совершили потерю в результате разыгранной комбинации.
Матч закончился победой «Хоукс» в овертайме (119:115).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BasketNews
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