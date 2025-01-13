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Джейсон Тейтум набрал 38 очков и 11 подборов в победном матче с «Новым Орлеаном»

Джейсон Тейтум помог «Бостону» выиграть у «Нового Орлеана».

Звездный форвард записал на свой счет 38 очков и 11 подборов, его команда победила со счетом 120:119.

За 36 минут Тейтум реализовал 14 из 30 с игры и 8 из 10 с линии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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