Джо Маззулла встретил аплодисментами стычку Джейсона Тейтума с Оньекой Оконгву

Джейсон Тейтум потолкался с Оньекой Оконгву.

Форвард «Бостона» сцепился с центровым «Атланты» во время борьбы за мяч под корзиной и продолжил после свистка арбитра. Джо Маззулла поприветствовал конфликт аплодисментами, выйдя на паркет. Судьи не стали выносить замечания по итогам инцидента, который продолжился спорным.

Матч завершился в пользу «Хоукс» по итогам овертайма (119:115). «Атланта» во второй раз победила в Бостоне в этом сезоне.