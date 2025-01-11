Шэй Гилджес-Александер стал главным фаворитом на звание MVP по версии букмекеров. Коэффициент упал в 4 раза с начала сезона
Букмекеры обновили котировки в линии на получение звания MVP в НБА.
Главным фаворитом стал Шэй Гилджес-Александер за 1.50. Перед сезоном канадец считался третьим претендентом на MVP за 6.00. Коэффициент упал в четыре раза.
Вторым котируется Никола Йокич (2.65), третьим – Яннис Адетокумбо (21.00).
Топ-5 фаворитов на звание MVP в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – 1.50;
Никола Йокич («Денвер») – 2.65;
Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 21.00;
Джейсон Тейтум («Бостон») – 34.00;
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») – 101.00.
Хвича одной ногой в «ПСЖ» – букмекеры тоже так считают, но есть три конкурента из Англии
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем