Шэй Гилджес-Александер стал главным фаворитом на звание MVP по версии букмекеров. Коэффициент упал в 4 раза с начала сезона

Букмекеры обновили котировки в линии на получение звания MVP в НБА.

Главным фаворитом стал Шэй Гилджес-Александер за 1.50. Перед сезоном канадец считался третьим претендентом на MVP за 6.00. Коэффициент упал в четыре раза.

Вторым котируется Никола Йокич (2.65), третьим – Яннис Адетокумбо (21.00).

Топ-5 фаворитов на звание MVP в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – 1.50; Никола Йокич («Денвер») – 2.65; Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 21.00; Джейсон Тейтум («Бостон») – 34.00; Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») – 101.00.

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