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Шэй Гилджес-Александер стал главным фаворитом на звание MVP по версии букмекеров. Коэффициент упал в 4 раза с начала сезона

Букмекеры обновили котировки в линии на получение звания MVP в НБА.

Главным фаворитом стал Шэй Гилджес-Александер за 1.50. Перед сезоном канадец считался третьим претендентом на MVP за 6.00. Коэффициент упал в четыре раза.

Вторым котируется Никола Йокич (2.65), третьим – Яннис Адетокумбо (21.00).

Топ-5 фаворитов на звание MVP в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

  1. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – 1.50;

  2. Никола Йокич («Денвер») – 2.65;

  3. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 21.00;

  4. Джейсон Тейтум («Бостон») – 34.00;

  5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») – 101.00.

Ставочная вики Спортса

Хвича одной ногой в «ПСЖ» – букмекеры тоже так считают, но есть три конкурента из Англии

Опубликовала: Венера Кравченко
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MVP NBA
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