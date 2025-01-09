Кендрик Перкинс об игре Янниса Адетокумбо против Виктора Вембаньямы: «Он принял это противостояние близко к сердцу»

Кендрик Перкинс высоко оценил старание Янниса Адетокумбо.

Форвард «Милуоки » отлично справился с обороной против молодой звезды «Сперс». Вембаньяма закончил встречу с 10 очками, 10 подборами, 2 перехватами и 3 блок-шотами, реализовав 4 из 10 бросков с игры и 2 из 6 из-за дуги.

Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл, набрав 25 очков, 16 подборов и 8 передач при 11 из 21 с игры и 3 из 7 со штрафной линии.

«Бакс» обыграли «Сперс» со счетом 121:105.

«Яннис принял это противостояние близко к сердцу. Я действую так же, когда мой сын вызывает меня сразиться на улице. Показываю, кто тут папочка.

Яннис – это пиковый образец соревновательного духа. Меня больше ничего не удивляет, когда речь заходит о нем. Он проводит, возможно, лучший сезон в карьере. Отдал 8 результативных передач. Много говорит о доверии и взаимопонимании в команде.

Им придется полагаться друг на друга. Рассчитывать на точные броски и вклад со стороны партнеров. Иначе они просто потратят великолепный сезон в исполнении Янниса и Дэйма Лилларда впустую», – заключил Кендрик Перкинс .