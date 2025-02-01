«Лейкерс» обсуждают с «Атлантой» возможный обмен Богдана Богдановича

Богдан Богданович может стать игроком «Лейкерс».

Как сообщает обозреватель Clutch Points Энтони Ирвин со ссылкой на источники в лиге, калифорнийцы обсуждают с «Атлантой» возможный обмен сербского свингмена.

Отмечается, что для приобретения Богдановича «озерникам» придется расстаться с Гэйбом Винсентом и Джейленом Худ-Шифино, а также с кем-то из ветеранов на минимальном контракте.

32-летний Богданович набирает 10,0 очка, 2,8 подбора и 2,0 передачи при 30,1% из-за дуги.