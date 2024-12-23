«Денвер» интересовался возможностью заполучить Богдана Богдановича
Богдан Богданович является объектом интереса «Наггетс».
По информации репортера Эвана Сайдери, клуб рассматривал возможность заполучить 32-летнего сербского защитника, выступающего за «Атланту».
Богданович отлично выглядел вместе с центровым Николой Йокичем на олимпийском баскетбольном турнире в составе сборной Сербии.
Баскетболист выбыл из состава «Хоукс» с травмой задней поверхности бедра в начале текущего чемпионата. На данный момент он отыграл 14 матчей, набирая 11,3 очка, 3,2 подбора и 2,2 передачи в среднем при 33,7% попаданий из-за дуги.
После текущего сезона у защитника останутся еще 2 года по контракту с зарплатой 16 миллионов долларов и опцией команды на последний год.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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