«Денвер» интересовался возможностью заполучить Богдана Богдановича

Богдан Богданович является объектом интереса «Наггетс».

По информации репортера Эвана Сайдери, клуб рассматривал возможность заполучить 32-летнего сербского защитника, выступающего за «Атланту».

Богданович отлично выглядел вместе с центровым Николой Йокичем на олимпийском баскетбольном турнире в составе сборной Сербии.

Баскетболист выбыл из состава «Хоукс» с травмой задней поверхности бедра в начале текущего чемпионата. На данный момент он отыграл 14 матчей, набирая 11,3 очка, 3,2 подбора и 2,2 передачи в среднем при 33,7% попаданий из-за дуги.

После текущего сезона у защитника останутся еще 2 года по контракту с зарплатой 16 миллионов долларов и опцией команды на последний год.