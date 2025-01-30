«Атланта» изучает варианты обмена Богдана Богдановича

«Атланта» намерена обменять Богдана Богдановича.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Уже давно известно, что «Атланта » готова обменять опытного центрового Клинта Капелу, но источники в лиге говорят, что «Хоукс» начали активно изучать рынок для обмена своего игрока периметра Богдана Богдановича », – пишет Стейн.