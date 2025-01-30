«Атланта» изучает варианты обмена Богдана Богдановича
«Атланта» намерена обменять Богдана Богдановича.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Уже давно известно, что «Атланта» готова обменять опытного центрового Клинта Капелу, но источники в лиге говорят, что «Хоукс» начали активно изучать рынок для обмена своего игрока периметра Богдана Богдановича», – пишет Стейн.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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