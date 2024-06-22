«Нетс» и «Хорнетс» обсуждали сделку с участием Бена Симмонса и Майлза Бриджеса перед дедлайном
«Нетс» и «Хорнетс» обсуждали обмен с участием Бена Симмонса.
Два клуба вели переговоры по обмену с участием австралийского защитника и форварда Майлза Бриджеса перед февральским дедлайном.
Агент Бриджеса Рич Пол в итоге заявил, что 26-летний игрок воспользуется правом вето в рамках своего контракта, чтобы предотвратить любые сделки со своим участием.
Форвард в среднем набирал 21,0 очка, 7,3 подбора и 3,4 передачи за 37,4 минуты на площадке в 69 матчах прошлого сезона.
Симмонс из-за травм принял участие лишь в 15 матчах.
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