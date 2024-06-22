«Нетс» и «Хорнетс» обсуждали сделку с участием Бена Симмонса и Майлза Бриджеса перед дедлайном

Теги возможные переходы Шарлотт Бруклин НБА Бен Симмонс Майлз Бриджес Баскетбол

«Нетс» и «Хорнетс» обсуждали обмен с участием Бена Симмонса.

Два клуба вели переговоры по обмену с участием австралийского защитника и форварда Майлза Бриджеса перед февральским дедлайном.

Агент Бриджеса Рич Пол в итоге заявил, что 26-летний игрок воспользуется правом вето в рамках своего контракта, чтобы предотвратить любые сделки со своим участием.

Форвард в среднем набирал 21,0 очка, 7,3 подбора и 3,4 передачи за 37,4 минуты на площадке в 69 матчах прошлого сезона. 

Симмонс из-за травм принял участие лишь в 15 матчах.

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6 комментариев
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Бен и Шарлотт - кажется, созданы друг для друга🤘
+9
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Ответ Турбомарсоход
Бриджес - ок, а вот легенда тренировочного зала никому даром не нужен.
До того момента, пока его контракт не станет истекающим)
+4
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Вроде как уже пора начать появляться постам про то, как Симмонс забивает 10 из 10 трешек. С ведения, спиной к кольцу, и т.д..
Межсезонье уже началось, не нарушайте традицию.
+3
0
+3
Бриджес - ок, а вот легенда тренировочного зала никому даром не нужен.
+3
-1
+2
Ответ Naduvnoy
Вроде как уже пора начать появляться постам про то, как Симмонс забивает 10 из 10 трешек. С ведения, спиной к кольцу, и т.д.. Межсезонье уже началось, не нарушайте традицию.
Фоточки уже были. Так что и видео не за горами. Очень ждём.
+2
0
+2
Ответ Алексей Никишин
Фоточки уже были. Так что и видео не за горами. Очень ждём.
Парни терпение, моушн дизайнеры уже работают
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