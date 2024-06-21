«Шарлотт» и «Бруклин» в феврале вели переговоры по обмену Майлза Бриджеса на Бена Симмонса

Теги возможные переходы Шарлотт Бруклин Сакраменто НБА Бен Симмонс Майлз Бриджес Баскетбол

Бен Симмонс мог оказаться в «Шарлотт».

«По сообщениям источников, «Шарлотт» в феврале вел переговоры с «Бруклином» по поводу обмена Майлза Бриджеса на Бена Симмонса.

Бриджесом также интересовался «Сакраменто», – заявил инсайдер Джейк Фишер.

Разыгрывающий «Нетс» Бен Симмонс отыграл 15 матчей в сезоне-2023/24, набирая 6,1 очка, 7,9 подбора и 5,7 передачи за 23,9 минуты игрового времени в среднем.

На счету форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса – 21 очко, 7,3 подбора и 3,3 передачи в среднем за 69 игр.

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4 комментария
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Зачем это Шарлот?😂
+6
0
+6
Ответ Jazzzz
Зачем это Шарлот?😂
Что бы с Беном получить активы, так как Бриджес с ними не продлит контракт.
+3
0
+3
Ответ Jazzzz
Зачем это Шарлот?😂
В табеле о рангах этот вопрос наименее приоритетный и наиболее понятный, зачем это "Шарлотт".

Наиболее непонятно, зачем это было "Бруклину" и самому Бриджерсу, учитывая, что если бы игрок дал добро на обмен (у него было право запрета, т.к он подписал квалификационное), то "Нетс" бы потеряли полные права Бёрда на него и игрок бы первый бы пострадал от потери оных.

Вероятность, что инсайдер выдумывает намного выше, чем допущение, что Бриджес и его представители и "Нетс" не знали важной для них информации.

Куда больше почвы имеется под предположением, что в феврале представители клубов неофициально обсуждали возможное предложение на лето, по которому Бриджес через схему "подписание-и-обмен" может стать игроком "Нетс" с уравниваниями по зарплате, а Бен Симмонс перейдет с какими-то активами в "Хорнетс". Но это все на "сырую" и не более, чем предположение.
+2
0
+2
Ответ Jazzzz
Зачем это Шарлот?😂
Это же Шарлотт :). Симмонса можно подписывать только на минималку, менять если только на 2 раунд ( причем из конца). Бриджес намного дороже
+2
-1
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