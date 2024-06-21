«Шарлотт» и «Бруклин» в феврале вели переговоры по обмену Майлза Бриджеса на Бена Симмонса
Бен Симмонс мог оказаться в «Шарлотт».
«По сообщениям источников, «Шарлотт» в феврале вел переговоры с «Бруклином» по поводу обмена Майлза Бриджеса на Бена Симмонса.
Бриджесом также интересовался «Сакраменто», – заявил инсайдер Джейк Фишер.
Разыгрывающий «Нетс» Бен Симмонс отыграл 15 матчей в сезоне-2023/24, набирая 6,1 очка, 7,9 подбора и 5,7 передачи за 23,9 минуты игрового времени в среднем.
На счету форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса – 21 очко, 7,3 подбора и 3,3 передачи в среднем за 69 игр.
Наиболее непонятно, зачем это было "Бруклину" и самому Бриджерсу, учитывая, что если бы игрок дал добро на обмен (у него было право запрета, т.к он подписал квалификационное), то "Нетс" бы потеряли полные права Бёрда на него и игрок бы первый бы пострадал от потери оных.
Вероятность, что инсайдер выдумывает намного выше, чем допущение, что Бриджес и его представители и "Нетс" не знали важной для них информации.
Куда больше почвы имеется под предположением, что в феврале представители клубов неофициально обсуждали возможное предложение на лето, по которому Бриджес через схему "подписание-и-обмен" может стать игроком "Нетс" с уравниваниями по зарплате, а Бен Симмонс перейдет с какими-то активами в "Хорнетс". Но это все на "сырую" и не более, чем предположение.