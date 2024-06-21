«Шарлотт» и «Бруклин» в феврале вели переговоры по обмену Майлза Бриджеса на Бена Симмонса

Бен Симмонс мог оказаться в «Шарлотт».

«По сообщениям источников, «Шарлотт» в феврале вел переговоры с « » по поводу обмена Майлза Бриджеса на .

Бриджесом также интересовался « », – заявил инсайдер Джейк Фишер.

Разыгрывающий «Нетс» Бен Симмонс отыграл 15 матчей в сезоне-2023/24, набирая 6,1 очка, 7,9 подбора и 5,7 передачи за 23,9 минуты игрового времени в среднем.

На счету форварда « » – 21 очко, 7,3 подбора и 3,3 передачи в среднем за 69 игр.