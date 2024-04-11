«Бруклин» планирует оставить Бена Симмонса в составе на следующий сезон

Теги возможные переходы Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

«Нетс» намерены сохранить Бена Симмонса на следующий сезон.

«Нет никаких признаков того, что «Нетс» будут добиваться выкупа контракта, на самом деле наоборот, похоже, они ожидают, что Симмонс станет частью команды в следующем сезоне», – пишет журналист The New York Post Брайан Льюис.

«Подтверждаю. Мне говорят то же самое. «Нетс» не отказываются от Симмонса и оказывали ему большую поддержку во время травм, операций и восстановления. Как сообщает Льюис, врачи разрешили Симмонсу вернуться на площадку, это произошло в конце прошлой недели. Болельщики не понимают, насколько это важно», – пишет NetsDaily.

Контракт Симмонса рассчитан до конца сезона-2024/25, за который он получит 40,3 млн долларов. В нынешнем сезоне защитник провел всего 15 матчей.

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7 комментариев
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
На кой чёрт Нетс бы его выкупал?
Такой стабильный снайпер пригодился бы многим контендерам
+11
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+11
Ждём традиционные видео из тренировочного зала. Думаю что и в следующем сезоне Бена надолго не хватит.
+6
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+6
Ответ Грейди Дик Грейди Дика
...либо барана в этом действии заменить на самого Бена, заодно платежка освободится 🌚
платёжка не освободится)
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На кой чёрт Нетс бы его выкупал?
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В межсезонке опять все комбинации и взаимодействие будут через него разыгрывать. Наш слон
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