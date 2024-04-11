«Бруклин» планирует оставить Бена Симмонса в составе на следующий сезон

«Нетс» намерены сохранить Бена Симмонса на следующий сезон.

«Нет никаких признаков того, что «Нетс» будут добиваться выкупа контракта, на самом деле наоборот, похоже, они ожидают, что Симмонс станет частью команды в следующем сезоне», – пишет журналист The New York Post Брайан Льюис.

«Подтверждаю. Мне говорят то же самое. «Нетс» не отказываются от Симмонса и оказывали ему большую поддержку во время травм, операций и восстановления. Как сообщает Льюис, врачи разрешили Симмонсу вернуться на площадку, это произошло в конце прошлой недели. Болельщики не понимают, насколько это важно», – пишет NetsDaily.

Контракт Симмонса рассчитан до конца сезона-2024/25, за который он получит 40,3 млн долларов. В нынешнем сезоне защитник провел всего 15 матчей.