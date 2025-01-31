Джей Джей Редик о 10-минутных четвертях: «Плохая идея»

Джей Джей Редик отреагировал на идею 10-минутных четвертей в НБА.

«Я точно не фанат. Это плохая идея.

Мы – топовая лига, НБА. Почему мы должны подстраиваться под кого-то еще? Это плохая идея», – считает главный тренер «Лейкерс ».

Комиссионер НБА Адам Сильвер на этой неделе заявил, что считает вариант с сокращением времени четвертей с 12 до 10 минут правильным решением для лиги.