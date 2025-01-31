Джей Джей Редик о 10-минутных четвертях: «Плохая идея»
Джей Джей Редик отреагировал на идею 10-минутных четвертей в НБА.
«Я точно не фанат. Это плохая идея.
Мы – топовая лига, НБА. Почему мы должны подстраиваться под кого-то еще? Это плохая идея», – считает главный тренер «Лейкерс».
Комиссионер НБА Адам Сильвер на этой неделе заявил, что считает вариант с сокращением времени четвертей с 12 до 10 минут правильным решением для лиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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