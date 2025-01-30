Кендрик Перкинс: «Жду большего от Джей Джей Редика после потери Энтони Дэвиса»

Кендрик Перкинс ждет правильные коррективы от Редика в отсутствие Дэвиса.

«Теперь пришло время Джей Джей Редика. Он проделал чертовски хорошую работу, но теперь ему придется подняться на новый уровень после потери, возможно, лучшего игрока команды.

Посмотрим, что он сделает со своими пятерками. Посмотрим, что он сделает с его атакующими и оборонительными корректировками. На кого он будет полагаться? Он будет играть на Остина Ривза? Он будет чаще выпускать вместе Джареда Вандербильта и Руи Хатимуру?

Я жду большего от Джей Джей Редика. Я знаю, что это его первый сезон, но, черт возьми, он установил стандарты», – сказал эксперт ESPN.