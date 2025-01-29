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Джей Джей Редик о неудачном выходе Бронни: «Возможно, виной тому не самые благоприятные обстоятельства»

Джей Джей Редик прокомментировал неудачный выход Бронни Джеймса.

В проигранном матче с «Сиксерс» за 15 минут на площадке 55-й номер драфта не набрал ни одного очка и допустил 3 потери.

«Возможно, виной тому не самые благоприятные обстоятельства. Он прилетел и присоединился к нам только вчера, матч транслировали по национальному телевидению, Филадельфия и все прочее. Он сыграл не очень хорошо, но перед этим всегда подтверждал свою готовность на ограниченных минутах и отлично проявил себя в Лиге развития.

У нас два матча за два дня, мне нужна была его энергия. Я верю в Бронни, хотя сегодня он действительно сыграл не на самом высоком уровне», – констатировал главный тренер «озерников».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoБронни Джеймс
logoФиладельфия
logoЛейкерс
logoНБА
logoДжей Джей Редик
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