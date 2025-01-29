Джей Джей Редик гневно отреагировал на бросок Ривза в тайм-ауте

Джей Джей Редик сильно разозлился на команду в одном из эпизодов матча.

Главный тренер «Лейкерс » в одном из моментов по ходу встречи с «Сиксерс» не скрывал недовольства командой и попросил тайм-аут.

Остин Ривз совершил бросок после свистка, что вызвало еще большее негодование у 40-летнего специалиста.

Калифорнийцы уступили со счетом 104:118.