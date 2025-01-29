Джей Джей Редик гневно отреагировал на бросок Ривза в тайм-ауте
Джей Джей Редик сильно разозлился на команду в одном из эпизодов матча.
Главный тренер «Лейкерс» в одном из моментов по ходу встречи с «Сиксерс» не скрывал недовольства командой и попросил тайм-аут.
Остин Ривз совершил бросок после свистка, что вызвало еще большее негодование у 40-летнего специалиста.
Калифорнийцы уступили со счетом 104:118.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: House Of Highlights
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