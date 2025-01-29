Джей Джей Редик о поражении в Филадельфии: «Просто усталость, как умственная, так и физическая»
Джей Джей Редик назвал причины поражения в матче с «Сиксерс».
Калифорнийцы проводили вторую игру за два дня и уступили со счетом 104:118.
«Сложно выиграть матч, когда соперник совершает на 19 бросков больше, чем вы, и имеет на 8 подборов в нападении больше, чем у вас. Мы очень плохо распоряжались мячом, швыряли его куда попало.
Мне кажется, это просто усталость, как умственная, так и физическая. Плохое принятие решений и плохое исполнение. Мы действовали крайне неорганизованно на протяжении всей игры», – считает главный тренер «озерников».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Spectrum SportsNet
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