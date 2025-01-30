«Финикс» ведет переговоры с «Атлантой» об обмене Юсуфа Нуркича

«Финикс» может обменять Юсуфа Нуркича в «Атланту».

Согласно источникам The Arizona Republic, «Санз» ведут переговоры с командами по всей лиге о возможном обмене центрового Юсуфа Нуркича . Одной из этих команд является «Атланта ».

30-летний боснийский центровой в этом сезоне набирает за «Финикс » 8,6 очка, 9,2 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч.

6 февраля – крайний срок обменов в этом сезоне НБА .