«Финикс» ведет переговоры с «Атлантой» об обмене Юсуфа Нуркича
«Финикс» может обменять Юсуфа Нуркича в «Атланту».
Согласно источникам The Arizona Republic, «Санз» ведут переговоры с командами по всей лиге о возможном обмене центрового Юсуфа Нуркича. Одной из этих команд является «Атланта».
30-летний боснийский центровой в этом сезоне набирает за «Финикс» 8,6 очка, 9,2 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч.
6 февраля – крайний срок обменов в этом сезоне НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Arizona Republic
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