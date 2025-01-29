«Чикаго» отказался обменять Николу Вучевича на Клинта Капелу
«Буллс» отклонили предложение об обмене Николы Вучевича на Клинта Капелу.
«Два источника сообщили, что Хоукс» связались с «Буллс» по поводу обмена истекающего контракта Капелы на Николу Вучевича, но «Буллс» хотели прикрепить другие активы, предположительно из-за других сделок, которые они обсуждали», – пишет Hardwood Paroxysm.
Ранее инсайдер Марк Стейн сообщал, что «Чикаго» рассчитывает получить драфт-пик первого раунда в обмен на Вучевича.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hardwood Paroxysm
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