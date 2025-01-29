«Чикаго» отказался обменять Николу Вучевича на Клинта Капелу

«Буллс» отклонили предложение об обмене Николы Вучевича на Клинта Капелу.

«Два источника сообщили, что Хоукс» связались с «Буллс» по поводу обмена истекающего контракта Капелы на Николу Вучевича , но «Буллс» хотели прикрепить другие активы, предположительно из-за других сделок, которые они обсуждали», – пишет Hardwood Paroxysm.

Ранее инсайдер Марк Стейн сообщал, что «Чикаго » рассчитывает получить драфт-пик первого раунда в обмен на Вучевича.