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Кевин Дюрэнт о приближающемся дедлайне на обмены: «Это на нас не влияет, мы взрослые мужчины и понимаем этот бизнес»

Кевин Дюрэнт прокомментировал ситуацию в «Финиксе».

Команда плотно связана со слухами об обменах, включая Брэдли Била и Юсуфа Нуркича и возможный приход Джимми Батлера.

«Это на нас не влияет, не думаю. Мы взрослые мужчины, большинство из нас в этой лиге больше 8-9 лет. Они все понимают этот бизнес, ничего нового. Нужно делать свое дело и контролировать то, что ты можешь.

Пока не назвали твое имя нужно продолжать работать, здесь или в майке другого клуба. Это часть индустрии.

Хочу, чтобы все в команде комфортно чувствовали себя в своей роли. В отношении своего будущего, своих контрактов и всего с этим связанного.

Хотел бы, чтобы это относилось к каждому из одноклубников и ко мне тоже. Меня уже обменивали раньше, понимаю, что это сложный, сумбурный отрезок, но нужно просто погрузиться  в работу, и все остальное приложится», – заключил звездный форвард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети PHNX Suns
logoДжимми Батлер
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logoФиникс
logoЮсуф Нуркич
возможные переходы
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