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У «Санз» проблемы с обменом Юсуфа Нуркича. Он может остаться в команде и стать 4-м центровым в ротации

«Финикс» не может обменять Юсуфа Нуркича.

«Санз» не могут найти вариант обмена центрового, который заработает 18,1 миллиона долларов в этом сезоне, а также более 19 миллионов за следующий.

Клубу придется расставаться с драфт-активами, чтобы избавиться от контракта боснийского «большого».

Юсуф может остаться в команде и стать 4-м центровым в ротации после новобранца Ника Ричардса, Мэйсона Пламли и Осо Игодаро.

В нынешнем сезоне Нуркич в среднем набирает 8,6 очка и 9,2 подбора за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эвана Сайдери
logoФиникс
logoЮсуф Нуркич
возможные переходы
logoНБА
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