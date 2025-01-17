У «Санз» проблемы с обменом Юсуфа Нуркича. Он может остаться в команде и стать 4-м центровым в ротации
«Финикс» не может обменять Юсуфа Нуркича.
«Санз» не могут найти вариант обмена центрового, который заработает 18,1 миллиона долларов в этом сезоне, а также более 19 миллионов за следующий.
Клубу придется расставаться с драфт-активами, чтобы избавиться от контракта боснийского «большого».
Юсуф может остаться в команде и стать 4-м центровым в ротации после новобранца Ника Ричардса, Мэйсона Пламли и Осо Игодаро.
В нынешнем сезоне Нуркич в среднем набирает 8,6 очка и 9,2 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эвана Сайдери
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