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«Нью-Йорк» рассчитывает на возвращение Митчелла Робинсона в начале февраля

Ожидается, что Митчелл Робинсон вернется в строй в начале февраля.

«Никс» «твердо верят», что центровой вернется на площадку в начале следующего месяца, сообщает журналист Ян Бегли.

Робинсон восстанавливается после операции на левой лодыжке.

По словам Бегли, «Нью-Йорк» может приобрести у «Вашингтона» литовского центрового Йонаса Валанчюнаса, если примет решение расстаться с Митчеллом.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Knicks Videos в соцсети X
logoМитчелл Робинсон
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