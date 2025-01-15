«Нью-Йорк» рассчитывает на возвращение Митчелла Робинсона в начале февраля

Ожидается, что Митчелл Робинсон вернется в строй в начале февраля.

«Никс» «твердо верят», что центровой вернется на площадку в начале следующего месяца, сообщает журналист Ян Бегли.

Робинсон восстанавливается после операции на левой лодыжке.

По словам Бегли, «Нью-Йорк » может приобрести у «Вашингтона» литовского центрового Йонаса Валанчюнаса , если примет решение расстаться с Митчеллом.