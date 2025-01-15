«Нью-Йорк» рассчитывает на возвращение Митчелла Робинсона в начале февраля
Ожидается, что Митчелл Робинсон вернется в строй в начале февраля.
«Никс» «твердо верят», что центровой вернется на площадку в начале следующего месяца, сообщает журналист Ян Бегли.
Робинсон восстанавливается после операции на левой лодыжке.
По словам Бегли, «Нью-Йорк» может приобрести у «Вашингтона» литовского центрового Йонаса Валанчюнаса, если примет решение расстаться с Митчеллом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Knicks Videos в соцсети X
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