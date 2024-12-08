Том Тибодо о восстановлении Митчелла Робинсона: «Показывает хороший, стабильный прогресс»

Том Тибодо рассказал о восстановлении Митчелла Робинсона после операции.

«Митчелл Робинсон показывает хороший, стабильный прогресс, и мы будем терпеливы в отношении его возвращения. Он хорошо справляется, и хорошо, что он рядом с командой.

Выполняет некоторые легкие бросковые упражнения на площадке и тому подобное», – рассказал главный тренер «Нью-Йорка ».

Возвращение Робинсона в строй ожидается в январе.