Том Тибодо о восстановлении Митчелла Робинсона: «Показывает хороший, стабильный прогресс»
Том Тибодо рассказал о восстановлении Митчелла Робинсона после операции.
«Митчелл Робинсон показывает хороший, стабильный прогресс, и мы будем терпеливы в отношении его возвращения. Он хорошо справляется, и хорошо, что он рядом с командой.
Выполняет некоторые легкие бросковые упражнения на площадке и тому подобное», – рассказал главный тренер «Нью-Йорка».
Возвращение Робинсона в строй ожидается в январе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SNY
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