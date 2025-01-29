Шэмс Чарания о том, что «Сперс» могут предложить за Фокса: «У них есть 9 пиков 1-го раунда, куча пиков 2-го раунда и молодые таланты»

Шэмс Чарания объяснил, что «Сперс» могут предложить «Кингз» за Де’Аарона Фокса.

Крис Руссо: «Я не знаю, что есть у «Сан-Антонио », что может порадовать «Кингз». Практически ничего».

Шэмс Чарания : «У Сперс» есть 9 пиков первого раунда, которые они могут обменять. У них есть куча пиков второго раунда. Также у них есть обмены пиками. У них есть молодые таланты в лице Стефона Касла и Девина Васселла. Насколько мне известно, Фокс и его представители сосредоточены именно на «Сперс». Это его выбор, и с ними он согласен подписать долгосрочный контракт».