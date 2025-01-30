Де’Аарон Фокс сказал, что не просил обмена
Де’Аарон Фокс не запрашивал обмен.
«Сакраменто» готов обменять Фокса до дедлайна в этом сезоне, однако это не было решением игрока оказаться на рынке обменов. По словам журналиста Криса Бидермана, Фокс не запрашивал обмен, и это было решением «Кингз».
«Сакраменто» рассматривает различные варианты обмена Фокса. Сообщалось, что «Сан-Антонио» является предпочтительной командой, где бы Фокс хотел играть после выхода на рынок свободных агентов в 2026 году.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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