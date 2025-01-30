Шэмс Чарания: «Сакраменто» получил десятки звонков по Де’Аарону Фоксу, включая интерес со стороны «Сперс»

Шэмс Чарания описал ситуацию с возможным обменом Де’Аарона Фокса.

«За первые 30 часов после моего сообщения «Сакраменто» получил десятки звонков с предложениями по Фоксу. «Сан-Антонио», по сообщениям источников, является для него предпочтительным местом продолжения карьеры. И «Сперс» входят в список команд, проявивших интерес.

К Фоксу приковано внимание, он стал самой важной целью на рынке обменов. Он находится на пике карьеры, соответствует своей максимальной зарплате.

Такие сделки не происходят в одночасье. «Кингз» нужно будет найти лучший вариант среди предложений сейчас или неминуемой сделки в межсезонье.

Для команды типа «Сан-Антонио» это может стать реальным шансом на прорыв», – рассказал инсайдер ESPN.