Шэмс Чарания: «Сакраменто» получил десятки звонков по Де’Аарону Фоксу, включая интерес со стороны «Сперс»
Шэмс Чарания описал ситуацию с возможным обменом Де’Аарона Фокса.
«За первые 30 часов после моего сообщения «Сакраменто» получил десятки звонков с предложениями по Фоксу. «Сан-Антонио», по сообщениям источников, является для него предпочтительным местом продолжения карьеры. И «Сперс» входят в список команд, проявивших интерес.
К Фоксу приковано внимание, он стал самой важной целью на рынке обменов. Он находится на пике карьеры, соответствует своей максимальной зарплате.
Такие сделки не происходят в одночасье. «Кингз» нужно будет найти лучший вариант среди предложений сейчас или неминуемой сделки в межсезонье.
Для команды типа «Сан-Антонио» это может стать реальным шансом на прорыв», – рассказал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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