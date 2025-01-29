Эксперт Крис Руссо: «Не верю, что Де’Аарон Фокс придет в «Сан-Антонио» и они выиграют чемпионат»

Крис Руссо не верит, что Де’Аарон Фокс сделает из «Сперс» чемпиона НБА.

«Он превратил «Сакраменто » в чемпиона НБА ? Они не выиграли с ним ни одной серии плей-офф. Они проиграли «Голден Стэйт».

Я не верю в то, что он придет в «Сан-Антонио » и они выиграют чемпионат НБА. Он сделает их лучше. Это я понимаю», – сказал известный спортивный эксперт.