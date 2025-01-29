Эксперт Крис Руссо: «Не верю, что Де’Аарон Фокс придет в «Сан-Антонио» и они выиграют чемпионат»
Крис Руссо не верит, что Де’Аарон Фокс сделает из «Сперс» чемпиона НБА.
«Он превратил «Сакраменто» в чемпиона НБА? Они не выиграли с ним ни одной серии плей-офф. Они проиграли «Голден Стэйт».
Я не верю в то, что он придет в «Сан-Антонио» и они выиграют чемпионат НБА. Он сделает их лучше. Это я понимаю», – сказал известный спортивный эксперт.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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