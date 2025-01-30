Андре Игудала в «Голден Стэйт» добился лучшего процента выигранных матчей в истории НБА

Андре Игудала – рекордсмен НБА по проценту побед в составе одной команды.

Эксперт Тодд Уайтхед представил список игроков, которые добились лучшего процента выигранных матчей в истории НБА с одной командой.

Лидером по этому показателю является четырехкраный чемпион НБА Андре Игудала, который провел 563 матча в составе «Голден Стэйт » и одержал 422 победы. Это 75 процентов.

Второе место занимает Мэджик Джонсон – 798 побед в 1096 матчах за «Лейкерс» (73%).

23 февраля «Голден Стэйт» выведет из обращения 9-й игровой номер Игудалы.