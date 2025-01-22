«Уэббер, Айверсон, Карри, Томпсон, Дюрэнт». Андре Игудала назвал Топ-5 своих партнеров по команде
Андре Игудала назвал пятерку своих лучших партнеров по команде.
«Забавно. Знаете, кто был моим любимым игроком в детстве? Крис Уэббер. Крис Уэббер был моим партнером по команде, когда я играл за «Филадельфию». Он пришел вместе с Мэттом Барнсом. У Уэббера были хорошие матчи, но тот Уэббер не прошел бы отбор в мою пятерку. Но это Крис Уэббер.
Это лучшие игроки всех времен в том, что они делают: Аллен Айверсон, Стефен Карри, Клэй Томпсон и Кевин Дюрэнт», – сказал четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The OGs
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