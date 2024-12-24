«У нас нет структуры». Андре Игудала предупредил, что американцы могут стать меньшинством в НБА
Андре Игудала считает, что американские игроки могут стать меньшинством в НБА.
«Нам нужно быть осторожными. Я видел много французских парней в этом году на драфте, и я знаю всех. Я читаю имена, и я знаю всех этих парней. У нас нет такой дисциплины, которую они демонстрируют. У нас нет структуры.
У нас проблема с молодежью, потому что мы лелеем их и платим им в юном возрасте. Агенты смотрят на нашу молодежь как на венчурный капитал», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
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